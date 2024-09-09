شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة القضائية.. 24 سبتمبر عمومية المحاكم الإدارية والتأديبية والان مع تفاصيل الخبر

حددت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، بناء على القرارالصادر رقم 600 الخاص بالحركة القضائية لعام 2024-2025، يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الجارى، موعدا لعقد الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتاديبية على مستوى الجمهورية، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا للمحاكم الإدارية وفي تمام الساعة الواحدة للمحاكم التاديبية.

واعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية، الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025 وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2024، وتضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص من:

1- المستشار/أحمد عبدالحميد حسن عبود رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.

2- المستشار/ فارس سعد فام حنضل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

3- المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزه نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لقسم التشريع.

4- المستشار/ حسام أحمد نور الدين مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.

5- المستشار/ السيد إبراهيم السيد الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.

6- المستشار/ أحمد وجدي عبدالفتاح علي فاضل نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.

7- المستشار/ محمد هشام أحمد كمال الكشكي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.