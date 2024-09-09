شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعزل حالة مشتبه بها مصابة بجدرى القرود.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهند أنها وضعت "حالة يشتبه بإصابتها بمرض جدرى القرود في الحجر الصحي، مؤكدة أن الدولة الأكثر سكانا في العالم لديها "تدابير قوية"، حسبما ذكرت وزارة الصحة في بيان، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

وحتى الآن لم يتم تسجيل أي حالات مؤكدة للإصابة بمرض جدرى القرود في الهند، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

وقالت وزارة الصحة في بيان "تم تحديد مريض شاب، سافر مؤخرًا من دولة تشهد حاليًا انتقالًا لفيروس جدرى القرود، كحالة مشتبه بها للإصابة بالفيروس" .

وقالت الوزارة إنه "تم عزل المريض في مستشفى مخصص وهو مستقر حاليا"، مضيفة أن العينات "يجري اختبارها للتأكد من وجود جدرى القرود "، ولم يذكر المزيد من التفاصيل بشأن المكان الذي ربما أصيب فيه بالعدوى.

"وأوضحت، إن البلاد مستعدة تمامًا للتعامل مع مثل هذه الحالة المعزولة المتعلقة بالسفر ولديها تدابير قوية لإدارة وتخفيف أي خطر محتمل."

ودفع ظهور جدري القرود مجددا واكتشاف سلالة جديدة منه في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أطلق عليها اسم Clade 1b، منظمة الصحة العالمية إلى إعلان أعلى مستوى تأهب دولي في 14 أغسطس، وقد تم اكتشاف مرض جدري القرود أيضًا في آسيا وأوروبا.