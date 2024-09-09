شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: مبادرة المشروعات الخضراء تعبر عن الرؤية الصادقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم أعضاء اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء ضمن مشاركة المحافظة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة.

وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة غير مسبوقة تعبر عن الرؤية الصادقة لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة التى وجهت بها القيادة السياسية لتحقيق التنمية بمضمونها الشامل والتى تسعى لرفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل مع الأخذ فى الإعتبار حماية البيئة وتحسين نوعية العمل ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن العاصمة إحتلت المركز الأول بين المحافظات فى عدد المشروعات المقدمة فى كافة الفئات ( مشروعات كبيرة الحجم ، مشروعات متوسطة ، مشروعات محلية صغيرة " حياة كريمة " والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشاركات المجتمعية الغير هادفة للربح وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والإستدامة ) حيث بلغ عدد المشروعات المقدمة 1063 مشروع منهم 131 مشروع مكتمل الشروط .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة تستهدف تلبية معايير الاستدامة البيئية والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون وتلوث البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والمشروعات التي تعزز كفاءة الطاقه والموارد ، وكذا المشروعات التي تتناول حلول قضايا الأمن الغذائي والامن المائي وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي والذي يساعد بدوره على تخفيف اثار التغييرات المناخية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم إختيار أفضل 3 مشروعات من كل فئة وتصعيد 18 مشروع من المحافظة لعرضهم على اللجنة العليا لاختيار المشروعات الفائزة للمشاركة في مؤتمر المناخ ( Cop 29 ) بدولة أذربيجان .

ووجه محافظ القاهرة بتوفير التسهيلات اللازمة لقيام لجنة التقييم بمهامها، مؤكدًا على أنه تم تكوين اللجنة من الأساتذة المختصين والمتخصصين المعنيين من بينهم أساتذة من جامعة عين شمس والمجلس القومى للمرأة لإبداء الرأي الفنى والأكاديمى الشامل لكافة الجوانب البيئية والاقتصادية.

وأعرب محافظ القاهرة عن ثقته في قدرة أبناء محافظة القاهرة على تقديم مشروعات متميزة تساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهداً في تقديم كل الدعم للمشروعات الفائزة، مؤكدًا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والشركات الناشئة في التفاعل الإيجابي مع المبادرة والمشاركة الفعالة فيها.



وثمن محافظ القاهرة جهود اللجنة وجميع المشاركين بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التي حددتها المبادرة المطروحة في نسختها الثالثة ، لكي تحقق هذه المشروعات التنمية المستدامة والصالح العام وتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات.