شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالزراعة: قوانين التأمينات الاجتماعية فى البلاد العربية تحتاج للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس عيد مرسال - الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، فى افتتاح فعاليات مؤتمر منظمة العمل العربية المنعقد بالدار البيضاء - بالمملكة المغربية الشقيقة تحت عنوان "آليات حماية استحقاقات العاملين التأمينية عند التنقل للعمل" كممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بفعاليات المؤتمر.

وأكد مرسال، فى تعقيبه على فعاليات الجلسة الأولى التى جرت لمناقشة "تطوير وتحديث تشريعات التأمينات الاجتماعية، لتواكب الأنماط الجديدة للعمل"، على أن قوانين التأمينات الاجتماعية فى بلداننا العربية فى حاجة ماسة وملحة للمراجعة بهدف إحداث التطوير والتحديث عليها كى تتواءم مع المتغيرات الجارية فى ظروف العمل المختلفة من استحداث أشكال وأنماط عمل جديدة، والتحول السريع من أشكال العمل التقليدية إلى أعمال تتميز بالحداثة والتحول الرقمى والتكنولوجيا المتقدمة، هذا فضلاً عن زيادة الأعباء على دولنا العربية نتيجة لتعاظم الأزمات فى العديد من الدول العربية وحالة النزوح واللجوء التى تلجاً إليها شعوب تلك الدول التى تعاني من هذه الأزمات المتعاقبة، وسعيهم إلى البحث عن فرص عمل بالبلدان التى ينزحون إليها مما يُشكل عبئاً إقتصادياً مضاعفاً على هذه الدول، مما يستلزم معه تحديث وتطوير مختلف التشريعات ذات الصلة بالعمل والعمال، ويأتى فى مقدمتها تشريعات التأمينات الاجتماعية بما يضمن حياة كريمة وآمنة للعمال.

وأشار إلى ما قام به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من أنشطة وجهود طيبة فى هذا الشأن من خلال نقاباته العامة الممثلة لكافة أشكال وأنماط العمل بجمهورية مصر العربية، فقد تم عقد العديد من الدورات التدريبية التوعوية التى استفاد منها آلاف العمال والنقابيين على مستوى النقابات العامة، والتى تهدف جميعها إلى زيادة وعيهم بحقوقهم و مكتسباتهم التأمينية عند التنقل بين الدول العربية.

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر حظي بمشاركة فعالة من القيادات النقابية العربية الأصيلة وفى مقدمتهم يعقوب يوسف - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الشقيق والوفد المرافق له.