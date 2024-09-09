شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة من السعودية تطالب بإشراك القطاع الخاص فى حماية وصون الطبيعة والان مع تفاصيل الخبر

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لـ حماية الطبيعة لغرب آسيا، والمنعقد حاليا بدولة السعودية عن تطلعها لعمل الاتحاد على إشراك القطاع الخاص في صون الطبيعة، عبر مداخلات بنكية في المواقع الساخنة حول العالم لتنفيذ مشروعات ربط التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وتوفير فرص عمل للمجتمعات المحلية.

وشددت وزيرة البيئة خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى على ضرورة خروج المؤتمرات الثلاث بخطة للتنفيذ بداية 2025، لبرنامج كبير يقدم نموذج للتعاون مع القطاع الخاص.

واعلنت وزيرة البيئة العمل على تأسيس صندوق الطبيعة فى مصر كأحد الآليات التمويلية المستدامة لتعزيز تنفيذ مشروعات النظام البيئي والسياحة البيئية داخل البنوك الوطنية، بالتعاون مع شركاء التنمية لتقليل مخاطر التمويل لهذا المجال، مؤكدة أن وزارة البيئة ساهمت بتمويل من صندوق حماية البيئة، و مصر ترحب بعرض الفكرة على الدول لتكرارها والبناء عليها سواء على المستوى الوطني او الإقليمي.