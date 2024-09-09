شكرا لقرائتكم خبر عن 8 توصيات لوزير العمل خلال مؤتمر وزراء التشغيل بمجموعة البريكس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة العمل، "إنفوجراف" خاص بتوصيات محمد جبران وزير العمل، والتى طرحها خلال كلمته، اليوم الإثنين، فى أعمال الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، المنعقد في سوتشي الروسية، والتى تضمنت:



1- ضرورة التعاون المشترك، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، من أجل تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجالات التدريب المختلفة، وتأسيس شراكات في مختلف الصناعات والمجالات تضم خبراء وأكاديميين لتقديم المشورة حول المهارات المطلوبة والاتجاهات المستقبلية لسوق العمل ، وتحديث المناهج التدريبية مع تنظيم ورش عمل دورية وتدريبات عملية داخل المنشآت الصناعية.

2- العمل على تقديم شهادات معترف بها من قبل مجموعة البريكس لتأكيد مهارات خريجين البرامج التدريبية مع ضرورة اعتمادها من الجهات المختصة لضمان جودتها وملاءمتها..

.3- استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في المناهج التدريبية، والمتابعة والتقييم المستمر لتأثير دمج التكنولوجيا الحديثة على نتائج التدريب وتحسين الأداء لتتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية.

4- إعداد نظام توجيه مهني يشمل خدمات التوجيه والإرشاد التربوي والمهني من خلال تقديم برامج توعوية حول أهمية التعليم والتدريب التقني.

.5- إنشاء شراكات بين المؤسسات التعليمية والمنشآت الصناعية لتوفير منح دراسية وتدريبية تساعد في تغطية تكاليف التدريب.

6- إطلاق حملات توعية مجتمعية حول قيمة العمل المهني وأثره في تنمية والنهوض بالمجتمعات.

7- استخدام منصات التعليم الالكترونى لتوفير محتوى تدريبي مرن يتم تحديثها بانتظام.

8- تشجيع الأفراد على مواصلة التعلم وتحديث مهاراتهم بانتظام من خلال دورات قصيرة أو ورش عمل وتوفير فرص التدريب العملي.



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