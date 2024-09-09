شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد الصباح بالمعادى يقيم احتفاله السنوى لتكريم 320 طفلا من حفظة القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مسجد الصباح بالمعادي، تحت إشراف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور خالد صلاح، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، الحفل السنوي الكبير لتكريم 320 طفل من حفظة القرآن الكريم، المسابقة تقام تحت إشراف دكتور عادل المراغي إمام وخطيب مسجد الصباح.

سيُقام الحفل عقب صلاة الجمعة يوم 13 سبتمبر 2024، بحضور كوكبة من علماء الأزهر والأوقاف، حيث سيتم تكريم الأطفال الذين أتموا حفظ القرآن الكريم، تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم في طلب العلم.