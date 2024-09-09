شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن أرقام تلقى بلاغات وشكاوى المواطنين بالأحياء والمراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على أهمية تحقيق أعلى درجات التفاعل الإيجابى مع كافة الموضوعات التى ترصدها غرف العمليات فى مختلف القطاعات، وسرعة إيجاد الحلول والبدائل الممكنة فى إطار القانون للتسهيل على المواطنين فى مختلف نواحى معيشتهم، وبما يضمن أفضل أداء تنفيذى فى مجال الخدمات والمرافق.

وأكد محافظ الجيزة، أهمية ضمان الاتصال الفعال بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية، والمصالح الحكومية لسرعة التجاوب مع أية بلاغات أو شكاوي عاجلة فى كافة القطاعات.

وفي ذلك الإطار، وانطلاقا من حرص محافظة الجيزة على زيادة فاعلية منظومة تلقي البلاغات و الشكاوى وسرعة المعالجة والرد على المواطنين تم تخصيص غرفة عمليات فرعية بكل حى ومركز ومدينة بنطاق المحافظة وذلك لتلقى الشكاوى والبلاغات وتسريع وتيرة البحث والمعالجة والرد والتى تعمل على مدار الساعة.

على أن تستمر غرفة العمليات المركزية بإستقبال الشكاوى والبلاغات على أرقام الخطوط التالية 35855722- 35863004- 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على ارقام 01016050453 بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www. shakwa. eg وذلك في إطار التوسع في إتاحة سبل التواصل وتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالإلتزام بالرقم المخصص لتلقى الشكاوى والبلاغات وفقاً لنطاق كل حالة وذلك لتمكين العاملين بالمنظومة من التفاعل مع الحالات الواقعة بنطاق إختصاصهم ولضمان كفاءة العمل ، على أن يتم اللجوء للأرقام الخاصة بغرفة العمليات المركزية فى حالة عدم تلقى إستجابة من الغرف الفرعية.

وأكدت محافظة الجيزة للمواطنين على أن جميع العاملين بالمنظومة قد تم تأهيلهم وفق أعلى مستويات الجودة للتعامل مع شكاوى المواطنين وأن الجميع يعمل لغرض رئيسى وهو توفير أفضل الخدمات للمواطنين وتقديم المساعدة لهم بشكل يرقى لمستوى توقعاتهم فى مقدمى الخدمة.

وفيما يلى بيان بأرقام غرف العمليات الفرعية بنطاق المحافظة.