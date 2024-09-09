شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يوافق على فتح شرط السن للالتحاق بالبورد المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 09 سبتمبر 2024 01:42 م
وافق الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ، على فتح شرط السن وعدم التقيد بسن الأربعين ، فيما يتعلق بشروط الإلتحاق بـ البورد المصري ، وذلك في إطار خطة الدولة لسد العجز في بعض التخصصات الطبية ، مثل التخدير والرعاية المركزة والطوارئ.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أنه تم دراسة قرار فتح شرط السن مع المجلس الصحي المصري وبالتنسيق مع اللجنة العليا للتخصصات الصحية ، وذلك في إطار من التكامل والجهد المشترك، للحفاظ على حسن سير العمل بالمنظومة الصحية.
أضاف " عبد الغفار " أن قرار فتح شرط السن وعدم التقيد بسن الأربعين للالتحاق بالبورد المصري ، سيعزز من توفير الكوادر الطبية المتخصصة في مجالات التخدير والرعاية المركزة والطوارئ ، وغيرها من التخصصات التي تحتاج إلى دعم إضافي وبالتالي تغطية كافة أنحاء الجمهورية بهذه التخصصات ، مشيرًا أن وجود عجز بهذه التخصصات، يؤثر بالسلب على أداء القطاع الصحي.
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