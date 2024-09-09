شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يوافق على فتح شرط السن للالتحاق بالبورد المصري والان مع تفاصيل الخبر

وافق الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ، على فتح شرط السن وعدم التقيد بسن الأربعين ، فيما يتعلق بشروط الإلتحاق بـ البورد المصري ، وذلك في إطار خطة الدولة لسد العجز في بعض التخصصات الطبية ، مثل التخدير والرعاية المركزة والطوارئ.



أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أنه تم دراسة قرار فتح شرط السن مع المجلس الصحي المصري وبالتنسيق مع اللجنة العليا للتخصصات الصحية ، وذلك في إطار من التكامل والجهد المشترك، للحفاظ على حسن سير العمل بالمنظومة الصحية.



أضاف " عبد الغفار " أن قرار فتح شرط السن وعدم التقيد بسن الأربعين للالتحاق بالبورد المصري ، سيعزز من توفير الكوادر الطبية المتخصصة في مجالات التخدير والرعاية المركزة والطوارئ ، وغيرها من التخصصات التي تحتاج إلى دعم إضافي وبالتالي تغطية كافة أنحاء الجمهورية بهذه التخصصات ، مشيرًا أن وجود عجز بهذه التخصصات، يؤثر بالسلب على أداء القطاع الصحي.