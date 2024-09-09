شكرا لقرائتكم خبر عن آخر فرصة للتقديم.. اليوم نهاية التقديم لوظائف مترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

تغلق الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، اليوم باب التقديم لشغل وظيفة "صراف تذاكر" بنظام التعاقد السنوى.

مسئوليات العمل:• بيع التذاكر العادية والكروت الذكية والاشتراكات بمختلف أنواعها وكل ما يتعلق بها من اعمال من خلال شبابيك التذاكر المخصصة لهذا الغرض بمختلف المحطات ولمختلف خطوط المترو على مدار ساعات التشغيل.

• يتواجد فى مكان العمل فى الميعاد المحدد للوردية الخاصة به ويلتزم بالزى المصلحي المخصص للعمل.

• يفتح منفذ الصرف قبل أول قطار ومع فتح أبواب المحطة للركاب وعدم غلق منفذ الصرف إلا مع آخر قطار وبعد غلق ابواب المحطة طبقاً للوردية المعين عليها ويستكمل عمله بالوردية الليلية طبقاً والتعليمات.

• يقوم بصرف التذاكر والاشتراكات .......إلخ، لجمهور المتعاملين ويتأكد من صحة بيانات التذاكر المنصرفة وصحة الاشتراكات المستخرجة والكروت الذكية وصحة الإيراد المتحصل من الراكب.

• يحافظ على ماكينة الصرف ويبلغ عن أي أعطال فور حدوثها.

المتطلبات العامة لشغل الوظيفة:- ذكور فقط.- المؤهل العلمى المطلوب: مؤهل عالى مناسب.- السن: لا يزيد عن (35 عاما) وقت التقديم للمسابقة.- محل الإقامة: من قاطنى القاهرة الكبرى.- الإلمام باللغة الإنجليزية (القبول لا يقل عن 50% من نتيجة اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة).- الإلمام بالحاسب الآلى (حاصل على شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلى ICDL معتمدة).- اجتياز الاختبارات الطبية (يتم عمل كشف طبى بالمجمع الطبى لهيئة سكك حديد مصر طبقاً وشروط الوظيفة) واجتياز تحليل المخدرات باعتباره مسوغا للتعيين.- اجتياز الاختبارات النفسية (بالقوات المسلحة).- اجتياز الاختبارات الشخصية.- أدى الخدمة العسكرية أو معاف.- يتم عقد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين.- يقبل العمل بنظام الورادى الصباحية والمسائية والليلية. المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب- صورة من المؤهل الدراسى والموهلات الأخرى التى حصل عليها {إن وجدت}.- صورة من موقف التجنيد.- صورة من بطاقة الرقم القومى.- صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر.- صورة شهادات خبرة (إن وجد).- صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجد).تقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يومياً من الساعة (9 صباحاً) وحتى الساعة ( 1 ظهراً ) ما عدا يوم الجمعة وذلك خلال الفترة من ( 4/ 09 / 2024) حتى ( 9/ 09 / 2024)