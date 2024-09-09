شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يتفقد عددا من مشروعات الطرق والكبارى تنفيذ شركات مصرية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

- بحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل والصناعة وتدعيم مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في أعمال البنية التحتية والطرق والكباري والمشروعات التنموية في المشروعات المختلفة بالعراق الشقيق

- المهندسون والعمال المصريون وزملائهم العراقيين يهتفون تحيا مصر والعراق بما يجسد مشاعر الاخوة والمودة التي تربط بين الشعبين الشقيقين

استهل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سلسلة اجتماعاته مع الوزراء والمسئولين العراقيين خلال زيارته للعاصمة العراقية بغداد بلقاء وزير النقل العراقي رزاق محيبس عجيمى السعداوى وزير النقل العراقي، وذلك بحضور السفير أحمد سمير سفير مصر في بغداد واللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ورؤساء 13 شركة مصرية من كبريات ااشركات المصرية المتخصصة في مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ ومشروعات الإسكان، بالاضافة إلى كل من رئيس هيئة السكك الحديدية العراقية ورئيس شركة النقل البري العراقية ورئيس الشركة العامة للموانئ العراقية.

في بداية اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه حضر إلى العراق الشقيق مع وفد رسمي ورؤساء 13 من كبريات الشركات المصرية الوطنية المتخصصة في مجال البنيه التحتية، وأن الوفد المصري جاء بهدف التعاون والمشاركة في مخططات العراق للنهوض بالدولة العراقية في كافه المجالات، وخاصة وأن مصر لديها تجربة رائدة في هذه المجالات حيث حققت نهضه كبيره في كافه القطاعات مثل الطرق والانفاق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والمدن السكنية ومشروعات المياه والكهرباء وغيرها من المشروعات العملاقة كما نفذت الشركات المصرية مشروعات عملاقه في عدد من الدول العربية والأفريقية.

مضيفا أن اهتمام الحكومة المصرية بإنشاء بنيه تحتية عملاقة في شتى المجالات جاء بهدف أن البنية التحتية هي عصب الاقتصاد القومي والداعم الرئيسي لمجالات الصناعة والزراعة والسياحة وأنه يوجد في مصر شركات قوية ومكاتب استشارية قوية تنافس المكاتب العالمية وان هذه الشركات تهدف الى المساهمة في نهضه العراق في شتى المجالات احتراما وتقديرا واعزازا للشعب العراقي الشقيق، وأن مصر تمتلك عدد كبير من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وأن هناك شركات تعمل في أكثر من مجال مثل الشركة القابضة التي تعمل في مجال الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ وان كل هذه الشركات على استعداد تام لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالعراق الشقيق.

ومن جانبه أكد وزير النقل العراقي عن سعادته باستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والوفد المرافق له، مشيرا إلى التطلع لتعزيز وتقويه التعاون مع الجانب المصري وزيادة حجم التعاون مع الشركات المصرية، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ مشروعات كبرى في وزارة النقل العراقية مثل مشروع ممر التنمية مشيرا الى مشروع ميناء الفاو الكبير الذي يضم العديد من المشروعات الهامة وحيث يأتي تنفيذه ضمن المخطط العام لجعل مدينه الفاو من أكبر المدن الصناعية واستغلال موقعها المتميز على الخليج العربي، موضحا أن ميناء الفاو يتخلله سكك حديديه ومعامل بتروكيماويات ومصافي.

وأنه أيضا سيتم ضمن طريق التنمية الذي يربط العراق بتركيا وإنشاء خط سكة حديد مزدوج بطول 1200 كم بمواصفات عالميه وبسرعة 300 كم لنقل الركاب في الساعة و 140 كم/ساعة لنقل البضائع كما يشمل طريق التنمية الطريق السريع الذي يبدا من ميناء الفاو حتى تركيا لكي تنطلق البضائع بعد ذلك إلى أوروبا وأن هناك مكون رابع لطريق التنمية وهو المدن الصناعية التي سيتم انشائها على جانبي الطريق ليتم عمل انطلاقه كبيره للعراق وسيتم توفير الاف من فرص العمل من خلال مشروع التنمية مشيرا إلى أن شبكة السكك الحديدية القديمة التي يبلغ طولها 2300 كم سيعاد تأهيلها ورفع كفاءة التشغيل بها.

تم استعرض مدير الشركة العامة للموانئ العراقية رؤية تطوير منظومه النقل البحري والمشروعات الجاري تنفيذها بهذا المشروع الكبير، بالإضافة إلى مخططات تطوير الموانئ الاخرى مثل ميناء ام قصر الشمالي والجنوبي وخطط انشاء محطات الحاويات بالموانئ حيث تم التأكيد على انتهاء محطه حاويات رقم 1 بميناء الفاو وانه قريبا سيتم طرح محطه حاويات رقم 2 والتي من الممكن ان يتقدم لتنفيذها الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال كما تم استعراض خطط وزاره النقل العراقية للشراكات مع الشركات والخطوط العالمية في هذا المجال والمكاتب الاستشارية العالمية وكذلك مخطط تعظيم الاسطول التجاري العراقي.

ومن جانبه أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن مصر تعمل على تعظيم الاسطول التجاري المصري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربية واستطاعت التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال اداره وتشغيل الموانئ وجذب أفضل خطوط الملاحة العالمية خاصه وان مصر تقوم بتنفيذ خطه شامله لتطوير كافة موانئها بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجاره الترانزيت.

كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الشركات المصرية له خبرة كبيرة في مجال البنية التحتية في الموانئ وستتقدم في الطرح الخاص بمشروعات النقل البحري بالعراق الشقيق.

كما تطرقت المباحثات بين الجانبين إلى النجاحات التي حققتها شركه الجسر العربي للملاحه المملوكه لمصر والعراق والأردن خلال النصف الأول من هذا العام والتي تجسد نموذج رائد للعمل العربي المشترك وتم التاكيد على أهمية زيادة عدد من البواخر المملوكه للشركه لزياده عوائدها المالية وزياده قدرتها على العمل في أسواق خارجية مختلفة.

وفي قطاع النقل البري تم متابعه اخر المستجدات الخاصة بتوقيع مذكره تفاهم بين الجانبين في مجال تسهيل نقل الركاب والبضائع بما يعزز زياده حجم المبادلات التجاريه بينهما كما تم استعراض إمكانية الاستفادة من إمكانات الشركات المصرية المصنعة للحافلات بجميع انواعها سواء التي تعمل بالكهرباء أو الغاز أو الديزل والتي يتم تصديرها لبعض الدول العربية والاوربية مثل انجلترا وألمانيا.

بعدها توجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والوفد المرافق له لمقر وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بدولة العراق حيث التقى بنگين ريكاني، وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بدولة العراق وقيادات الوزارة وذلك، لبحث سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، وخاصة مشاركة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة في تنفيذ مختلف مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية للأشقاء بدولة العراق الشقيق، وحضر اللقاء السفير أحمد سمير سفير مصر في بغداد.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير ان الوفد المصري قد حضر لدولة العراق الشقيق لبحث المشاركة والتعاون مع الدولة

العراقية في تنفيد مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والمدن السكنية ومحطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء وغيرها، وذلك تقديرا للشعب العراقي الشقيق مضيفا ان الوفد المصري يضم رؤساء 13 شركة من كبريات الشركات المصرية المتخصصة وهي (القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري - المصرية لانشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات – المقاولون العرب - حسن علام للطرق والكباري – السلام انترناشيونال – الغرابلي للاعمال الهندسية المتكاملة – المتحدة للمقاولات ورصف الطرق – السعداء جروب للتشييد والبناء- سامكو الوطنية للتشييد – رواد الهندسة الحديثة – GMC جرين موديلينج للمقاولات – الراغب للمقاولات العامة – الرائد للاستشارات ) والتي كان لها في السنوات الأخيرة دور رائد في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبيرة في مجالات الطرق والكباري، والجر الكهربائي و الموانىء، والمدن الصناعية والمدن الجديدة والإسكان وعلى استعداد تام للتعاون مع دولة العراق الشقيق في تنفيذ المشروعات، خاصة وأن الشركات المصرية أصبح لها من قدرات الكوادر البشرية، وحجم المعدات والعمالة المدربة على أعلى مستوى، الخبرات والاحترافية الكبيرة في تنفيذ المشروعات العملاقة في مجال البنية التحتية و التنمية العمرانية في مصر والدول العربية والأفريقية وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية .

وهو ما أشاد به وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، العراقي الذي أكد ان مصر دائما تشارك في نهضة العراق وانه يرحب بمشاركة الشركات المصرية في عدد من مشروعات البنية التحتية بالعراق خاصة وان هناك عدد من الشركات المصرية اثبتت نجاحات كبيرة وبجودة عالية في ازمنة قياسية في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية بالعراق مثل شركة سامكو وشركة النصر المصريتين وانه على ثقة من قدرة الشركات المصرية في تنفيد المشروعات بكفاءة عالية والتكيف مع بيئة العمل بالعراق.

ثم توجه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ووزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة العراقي بتفقد عدد من مشروعات الكباري والانفاق التي تنفذها الشركات المصرية بالعاصمة بغداد حيث تم تفقد مشروع انشاء جسر عابر على نهر دجله مع تغيير جسر الصرافيه وانشاء مجسرات عدد اثنين لتطوير تقاطعي جسر الصرافيه وجامع براثا مع تاهيل الطرق المحيطه وتوسعه الطريق الرابط بين جسر الصرافيه وتقاطع الشالجيه ضمن حزمه مشاريع فك الاختناقات المروريه الثانيه والذي تنفذه شركة سامكو والذي سيساهم المشروع بشكل كبير في تطوير زمن الرحلات من خلال زياده عدد الحارات المروريه لتحسين انسيابيه الحركه المروريه وتقليل الاختناقات المروريه على التقاطعات من خلال انشاء مجسر تقاطع الصرافيه ومجسر براثا والجسر الحديدي الواقعين على محور صفي الدين الحلي الذي يعتبر حلقه رئيسيه من حلقات فك الاختناقات في بغداد والذي يربط طريق سريع محمد القاسم مرورا فوق نهر دجله مع طريق 14 من تموز عند مطار المثنى.

وكذلك تم تفقد مشروع تقاطع معسكر رشيد مع طريق سريع الدوران والذي تنفذه شركة النصر العامة للمقاولات المصري وحيث اثبتت الشركة نجاحا كبيرا في تنفيذ المشروع.

وحويث التقي نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ووزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بالعمال والمهندسيين المصريين والذي اكدوا على سعادتهم بالمشاركة في تنفيذ المشروعات بالعراق الشقيق وهتف المهندسيين والعمال المصريين وزملائهم العراقيين تحيا مصر والعراق بما يجسد مشاعر الاخوة والمودة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.