شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن نتيجة القبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة المتقدمين للالتحاق بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لمعرفة نتائج القبول exls.emis.gov.eg

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عقدت خلال شهر أغسطس الماضي اختبارات للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وكانت الوزارة حددت الشروط العامة للتقديم للالتحاق بمدارس المتفوقين منها أن يكون الطالب مصري الجنسية، و ألا يزيد عمر الطالب في 1 أكتوبر 2024 عن 18 عامًا، وأن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول) في العام الدراسي 2024،2023.

وتتضمن الشروط الخاصة للتقديم، أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلى فقط ، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة، وأن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي فقط ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهي: (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم ).

وبالنسبة للطلاب الراغبين في التقدم لـ مدرسة المتفوقين بعين شمس يشترط ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن مجموع 252 درجة فأكثر بنسبة (90%) بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

