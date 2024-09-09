كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بسبب زيادة الأحمال اتجاه مناطق الجيزة

رصدت غرفة عمليات المرور ،ظهور كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى أثرت على حركة السيارات، والتى أدت إلي تباطؤ الحركة المرورية فى الاتجاه القادم من المعادى اتجاه مناطق الجيزة ومنزل شارع البحر الأعظم، وانتقل رجال المرور إلى المكان لإعادة تنظيم حركة المركبات مرة أخرى.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012