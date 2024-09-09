شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: عدم إصدار الشهادة المميكنة لمن يرفض إجراء تحاليل المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان : إذا قرر أحد الطرفين عدم إجراء التحاليل سيتعذر على الوزارة إصدار الشهادة المميكنة له، وبالتالي لن تكتمل المسوغات اللازمة للزواج.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الفحص الطبى للمقبلين على الزواج يستغرق قرابة ساعة، بداية من تسجيل البيانات الشخصية وحتى الانتهاء من كل الفحوصات وتقديم المشورة التوعوية والفحوصات الطبية.

وتابعت، يستلزم الفحص أولًا وجود الشخص نفسه لسحب العينات الطبية والوراثية الخاصة بفحص مرض أنيميا البحر المتوسط وفقر الدم المنجلى؛ لتحليلها فى المعامل المركزية، وبالتالى لا يمكن سحب تلك العينات من أى شخص آخر بخلاف المستهدف من الفحص.

أما بالنسبة للشهادة المميكنة، فهى مؤمنة بالكامل ومدعومة بـ QR code، وتشمل كل بيانات نتائج الفحوصات الطبية، وسيدون عليها الرقم القومى للطرف الآخر، كما أنه تم ربطها إلكترونيًا بمجمع الوثائق المؤمنة، الأمر الذى سيقضى على التلاعب الذى كان يحدث سابقًا فى الشهادات الصحية.