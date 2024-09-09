شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة باديا: الدولة المصرية تقف خلف كل تجربة ناجحة فى الوطن لاسيما التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة باديا ، إن تشريف رئيس الوزراء والوزراء فى افتتاح الجامعة رسالة على دعم الدولة لكل تجربة جادة فى الوطن وخاصة فى مسار التعليم، موجها الشكر لرئيس الحكومة على مقابلة وفد جامعة تكساس الطبية عند تأسيس الجامعة وتوقيع الشراكة.

وأضاف الدكتور حسام الملاحى خلال كلمته بافتتاح جامعة باديا، أنه منذ سنوات ذهبنا لجامعة النهضة فى صعيد مصر، وكان بها العديد من المشاكل وفى عام 2017 تم التوجيه بغلق الجامعة، وبدأنا رحلة النجاح بدعم المهندس محمد الرشيدى، وكان محور نجاح جامعة النهضة وأصبحت الجامعة صاحبة موارد بشرية ومادية ساهمت فى خدمة المجتمع المحيط بالتنسيق مع محافظ بنى سويف ونجحنا فى الجامعة بعد أن كانت منفلتة تعليميا وأخلاقيا ونجحنا الان بوجود جامعة النهضة الوصول لكل قرية داخل بنى سويف ونجحنا فى نقل جامعة النهضة من المحلية للعالمية.

وتابع رئيس جامعة باديا، أن جامعة باديا وقعت شراكة مع جامعة تكساس وتبادل طلابى وأعضاء هيئة التدريس ، مشيدًا بشراكة المهندس ياسين منصور فى جامعة باديا ومؤكدا أن الدولة المصرية تقف خلف كل تجربة ناجحة فى هذا الوطن خاصة كل ما يخص التعليم والبحث العلمى.

وكانت أعلنت جامعة باديا بمدينة أكتوبر الجديدة، عن نجاحها فى عقد سلسلة من اتفاقيات التعاون مع مجموعة من المستشفيات الحكومية والخاصة، بما فى ذلك مستشفيات قصر العيني، ومستشفى هيفن بالسادس من أكتوبر، ومستشفى جامعة النهضة ببنى سويف، وذلك فى إطار سعى الجامعة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة لطلابها فى كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية اللازمة لممارسة مهنتهم.

وتتيح هذه الشراكات لطلاب جامعة باديا فرصة التدريب فى بيئات طبية متطورة، تحت إشراف نخبة من الأطباء والأساتذة المتخصصين، ليتمكن طلاب جامعة باديا من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة فى التعامل مع الحالات المرضية المختلفة فى كل التخصصات.

وتعمل جامعة باديا حاليًا بالإضافة إلى الشراكات مع المستشفيات الخارجية، على إنشاء مستشفى تعليمى خاص بها داخل الحرم الجامعى لتوفير تجربة تعليمية شاملة للطلاب، كما تقدم جامعة باديا لطلابها المؤسسين تخفيض 20% على المصروفات الدراسية طوال فترة الدراسة وانتقالات مجانية حتى تخرجهم بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

جدير بالذكر، أن جامعة باديا تتميز بالعديد من المزايا التى تجعلها الخيار الأمثل لدراسة الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، من بينها البرامج الدراسية الحديثة والمواكبة لأحدث التطورات فى مجال العلوم الطبية، إلى جانب الاستعانة بنخبة من الأساتذة والخبراء فى المجال الطبى من مختلف كليات الطب فى مصر، بالإضافة إلى شراكتها الاستراتيجية مع جامعة تكساس للعلوم الطبية لتبادل وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وتنظيم مبادرات مشتركة للبحث العلمي، وتبادل الموارد الأكاديمية، وخلق فرص للتطوير المهنى المشترك.

وكانت أعلنت جامعة باديا بمدينة أكتوبر الجديدة، عن نجاحها فى عقد سلسلة من اتفاقيات التعاون مع مجموعة من المستشفيات الحكومية والخاصة، بما فى ذلك مستشفيات قصر العيني، ومستشفى هيفن بالسادس من أكتوبر، ومستشفى جامعة النهضة ببنى سويف، وذلك فى إطار سعى الجامعة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة لطلابها فى كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية اللازمة لممارسة مهنتهم.

وتتيح هذه الشراكات لطلاب جامعة باديا فرصة التدريب فى بيئات طبية متطورة، تحت إشراف نخبة من الأطباء والأساتذة المتخصصين، ليتمكن طلاب جامعة باديا من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة فى التعامل مع الحالات المرضية المختلفة فى كل التخصصات.

وتعمل جامعة باديا حاليًا بالإضافة إلى الشراكات مع المستشفيات الخارجية، على إنشاء مستشفى تعليمى خاص بها داخل الحرم الجامعى لتوفير تجربة تعليمية شاملة للطلاب، كما تقدم جامعة باديا لطلابها المؤسسين تخفيض 20% على المصروفات الدراسية طوال فترة الدراسة وانتقالات مجانية حتى تخرجهم بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

جدير بالذكر، أن جامعة باديا تتميز بالعديد من المزايا التى تجعلها الخيار الأمثل لدراسة الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، من بينها البرامج الدراسية الحديثة والمواكبة لأحدث التطورات فى مجال العلوم الطبية، إلى جانب الاستعانة بنخبة من الأساتذة والخبراء فى المجال الطبى من مختلف كليات الطب فى مصر، بالإضافة إلى شراكتها الاستراتيجية مع جامعة تكساس للعلوم الطبية لتبادل وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وتنظيم مبادرات مشتركة للبحث العلمي، وتبادل الموارد الأكاديمية، وخلق فرص للتطوير المهنى المشترك.