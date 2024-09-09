شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الثانوية الأزهرية.. ننشر كليات العلمى والأدبى بنين الوجه البحري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الثانوية الأزهرية تسجيل رغبات الالتحاق بكليات جامعة الأزهر، وأعلن مكتب التنسيق عن قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين بكليات الجامعة عام 1445/1446 هـ - 2024/2025 م.

أولا: الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2024

-تقبل عن طريق شبكة المعلومات الدولية ويكون قبولهم وفقا لرغباتهم والمجموع الكلي لدرجاتهم في الشهادة الثانوية الأزهرية في حدود الشروط المقررة للقبول بالكليات وفي حدود الأماكن المتاحة في كل منها وعلى أن يكون التوزيع الجغرافي بها طبقا لما يلي



منطقة الوجه البحرى (بنين) :

يقبل الطلاب الناجحون من معاهد محافظات (المنوفية- الغربية – الشرقية – الدقهلية – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – الإسكندرية – البحيرة – مطروح – كفر الشيخ – شمال سيناء – جنوب سيناء) وذلك بالكليات والشُعب الموضحة بعد:

كليات وأقسام وشُعب القسم الأدبى:

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الاوردية انتظــام

الدعوة الاسلامية القاهرة تخصص عام انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظــام

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظــام

اللغة العربية بشبين الكوم تخصص عام انتظــام

اصول الدين والدعوة شبين الكوم تخصص عام انتظــام

اصول الدين والدعوة طنطا تخصص عام انتظــام

اللغة العربية المنصورة تخصص عام انتظــام

اصول الدين والدعوة المنصورة تخصص عام انتظــام

اللغة العربية بايتاى البارود بحيرة تخصص عام انتظــام

اصول الدين والدعوة الزقازيق تخصص عام انتظــام

فصول كلية الخدمة الاجتماعية بنين بتفهنا الاشراف انتظــام

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام

اللغة العربية الزقازيق تخصص عام انتظــام

التربية بنين تفهنا الاشراف دقهلية شعبه المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام

التربية بنين تفهنا الاشراف دقهلية تخصص عام انتظــام

اللغة العربية بشبين الكوم شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات انتظــام

الاعلام بنين بالقاهرة انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الانجليزية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الفرنسية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الالمانية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية انجليزى انتظــام

التربية الرياضية بنين القاهرة انتظــام

اللغة العربية الزقازيق شعبة التاريخ والحضارة انتظــام

اللغة العربية بايتاى البارود بحيرة شعبة التاريخ والحضارة انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات اسلامية لغات افريقية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الانجليزية وادابها انتظــام

التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية انتظــام

شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الاجنبية انتظــام(بمصروفات)

الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة والقانون انتظــام

الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام

الشريعة والقانون بتفهنا الاشراف دقهلية شعبة الشريعه والقانون انتظــام

الشريعة والقانون بتفهنا الاشراف دقهلية شعبة الشريعة الاسلاميه انتظــام

الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة والقانون انتظــام

الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام

اللغة العربية المنصورة شعبة التاريخ والحضارة انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتســاب

اصول الدين والدعوة شبين الكوم تخصص عام انتســاب

اصول الدين والدعوة الزقازيق تخصص عام انتســاب

اصول الدين والدعوة المنصورة تخصص عام انتســاب

اصول الدين والدعوة طنطا تخصص عام انتســاب

اللغة العربية بشبين الكوم تخصص عام انتســاب

اللغة العربية المنصورة تخصص عام انتســاب

اللغة العربية الزقازيق تخصص عام انتســاب

اللغة العربية بايتاى البارود بحيرة تخصص عام انتســاب

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتســاب

التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الانجليزية انتظــام(بمصروفات)

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اصول الدين انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الاسلاميه انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اصول الدين انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اصول الدين انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتســاب

الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة والقانون انتســاب

الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب

الشريعة والقانون بتفهنا الاشراف دقهلية شعبة الشريعه والقانون انتســاب

الشريعة والقانون بتفهنا الاشراف دقهلية شعبة الشريعة الاسلاميه انتســاب

الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة والقانون انتســاب

الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب

اللغة العربية الزقازيق شعبة التاريخ والحضارة انتســاب

اللغة العربية المنصورة شعبة التاريخ والحضارة انتســاب

اللغة العربية بايتاى البارود بحيرة شعبة التاريخ والحضارة انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اصول الدين انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اصول الدين انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الاسلاميه انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اصول الدين انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتظــام

التربية تفهنا الاشراف دقهلية شعبة التربية الخاصة انتظام

معهد نظم المعلومات الادارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة بمصروفات

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بطنطا بمصروفات

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بدمنهور بمصروفات

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الاشراف بمصروفات

التربية بنين بالقاهرة شعبة التعليم الاساسي اقسام علمية

التربية بتفهنا الاشراف دقهلية شعبة التعليم الاساسي انتظام

اللغات والترجمة القاهرة قسم الدراسات الاسلامية باللغة الصينية انتظام

-الطلاب الحاصلون على الثانويه الازهريه شعبه العلوم الاسلاميه يتم الحاقهم بالكليات الاتيه والكائنة بالقاهرة وهى : اصول الدين – اللغه العربيه – الشريعه والقانون- الدعوه الاسلاميه-الدراسات الاسلاميه والعربيه

وفي حالة رغبة الطالب الالتحاق بكلية اخري خلاف هذه الكليات يتم الترشيح طبقا للتوزيع الجغرافي ويعامل معاملة الطالب الحاصل علي الثانوية الازهرية القسم الادبي .

كليات وأقسام وشُعب القسم العلمى:

طب الاسنان بنين باسيوط تخصص عام انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الاوردية انتظــام

الدعوة الاسلامية القاهرة تخصص عام انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظــام

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

التربية بالقاهرة تخصص عام انتظــام ( اقسام علمية فقط)

اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظــام

الطب للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

طب الاسنان بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

الصيدلة للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

العلوم للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

الزراعة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

الهندسة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

اللغة العربية بشبين الكوم تخصص عام انتظــام

اصول الدين والدعوة شبين الكوم تخصص عام انتظــام

الطب بنين دمياط تخصص عام انتظــام

اصول الدين والدعوة طنطا تخصص عام انتظــام

الهندسة بنين قنا تخصص عام انتظــام

اللغة العربية المنصورة تخصص عام انتظــام

اصول الدين والدعوة المنصورة تخصص عام انتظــام

اللغة العربية بايتاى البارود بحيرة تخصص عام انتظــام

اصول الدين والدعوة الزقازيق تخصص عام انتظــام

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام

الطب بنين اسيوط تخصص عام انتظــام

العلوم بنين اسيوط تخصص عام انتظــام

الصيدلة بنين اسيوط تخصص عام انتظــام

اللغة العربية الزقازيق تخصص عام انتظــام

التربية بنين تفهنا الاشراف دقهلية شعبه المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام

الهندسة الزراعية بالقاهرة انتظــام

الزراعة بنين اسيوط تخصص عام انتظــام

اللغة العربية بشبين الكوم شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات انتظــام

الاعلام بنين بالقاهرة انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الانجليزية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الفرنسية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الالمانية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية انجليزى انتظــام

التربية الرياضية بنين القاهرة انتظــام

اللغة العربية الزقازيق شعبة التاريخ والحضارة انتظــام

اللغة العربية بايتاى البارود بحيرة شعبة التاريخ والحضارة انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات اسلامية لغات افريقية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الانجليزية وادابها انتظــام

التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية انتظــام

شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الاجنبية انتظــام(بمصروفات)

الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة والقانون انتظــام

الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام

الشريعة والقانون بتفهنا الاشراف دقهلية شعبة الشريعه والقانون انتظــام

الشريعة والقانون بتفهنا الاشراف دقهلية شعبة الشريعة الاسلاميه انتظــام

الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة والقانون انتظــام

الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام

اللغة العربية المنصورة شعبة التاريخ والحضارة انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتســاب

اصول الدين والدعوة شبين الكوم تخصص عام انتســاب

اصول الدين والدعوة الزقازيق تخصص عام انتســاب

اصول الدين والدعوة المنصورة تخصص عام انتســاب

اصول الدين والدعوة طنطا تخصص عام انتســاب

اللغة العربية بشبين الكوم تخصص عام انتســاب

اللغة العربية المنصورة تخصص عام انتســاب

اللغة العربية الزقازيق تخصص عام انتســاب

اللغة العربية بايتاى البارود بحيرة تخصص عام انتســاب

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتســاب

التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الانجليزية انتظــام(بمصروفات)

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اصول الدين انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الاسلاميه انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اصول الدين انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اصول الدين انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتســاب

الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة والقانون انتســاب

الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب

الشريعة والقانون بتفهنا الاشراف دقهلية شعبة الشريعه والقانون انتســاب

الشريعة والقانون بتفهنا الاشراف دقهلية شعبة الشريعة الاسلاميه انتســاب

الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة والقانون انتســاب

الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب

اللغة العربية الزقازيق شعبة التاريخ والحضارة انتســاب

اللغة العربية المنصورة شعبة التاريخ والحضارة انتســاب

اللغة العربية بايتاى البارود بحيرة شعبة التاريخ والحضارة انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اصول الدين انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اصول الدين انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الاسلاميه انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اصول الدين انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتظــام

الزراعة بالقاهرة فصول السادات بالمنوفية

فصول كلية الخدمة الاجتماعية بنين بتفهنا الاشراف انتظــام

التربية بنين تفهنا الاشراف دقهلية تخصص عام انتظام

التربية بنين تفهنا الاشراف دقهلية شعبة التربية الخاصة انتظام

معهد اعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين بالقاهرة بمصروفات

معهد اعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين بالقاهرة بمصروفات

معهد اعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين بأسيوط بمصروفات

معهد اعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين بأسيوط بمصروفات

معهد نظم المعلومات الادارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة بمصروفات

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بطنطا بمصروفات

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بدمنهور بمصروفات

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الاشراف بمصروفات

الهندسة الزراعية بنين بالقاهرة فصول اسيوط تخصص عام انتظــام

التربية بنين بالقاهرة شعبة التعليم الاساسي اقسام علمية فقط

التربية بتقهنا الاشراف دقهلية شعبة التعليم الاساسي انتظام

المعهد الفني الصحي للتسجيل الطبي والاحصاء بكلية العلوم بنين بالقاهرة بمصروفات

المعهد الفني الصحي للتسجيل الطبي والاحصاء بكلية العلوم بنين باسيوط بمصروفات

اللغات والترجمة القاهرة قسم الدراسات الاسلامية باللغة الصينية انتظام