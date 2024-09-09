شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس أمناء جامعة باديا: نتعاون مع كبرى الجامعات الدولية واضعين رؤية الرئيس أمامنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء جامعة باديا والعضو المنتدب لشركة تعليم، إن جامعة باديا كانت حلما منذ عامين وبفضل دعم وجهود المهندس ياسين منصور تحول الحلم لحقيقة وواقع لننافس فى تقديم تعليم ذو جودة وفارق.

وأضاف المهندس محمد الرشيدى خلال كلمته بافتتاح جامعة باديا، أن جامعة باديا إضافة لمنطومة التعليم الجامعى لأنه تم تأسيسها للتعلم طول الوقت وبشكل مستمر وتحقيق التنمية المستدامة، متابعاً "المخطط العام للجامعة مقام 167 ألف متر ويضم 76 ألف متر مسطحات تدريسية وذلك بخلاف مناطق الخدمات وتضم 5 كليات كلية طب بشرى وطب أسنان والعلاج الطبيعى والحاسبات والمعلومات والإدارة، وفى المستقبل سنصل إلى 7 كليات ومستشفى جامعى.

وتابع ، اليوم نخطو لتحقيق رؤية مصر 2030 ولم يغيب عنا طوال تجهيز الجامعة رؤية السيسى للشراكة مع الجامعات الدولية ونفخر فى الشراكة مع جامعة تكساس الطبية وممتدة نحو البحث العلمى وتم تصميم مناهج تعكس احدث التقنيات العلمية وتجعل الطالب مواكب لسوق العمل وتتميز جامعة باديا بكفاءة أعضاء هيئة التدريس لانه تم اختيار اساتذة تجمع بين الخبرة التدريبية والعملية والدراسية لتتيح للطلاب الاستفادة القصوى من مرافق الجامعة التى توفر للطلاب تجربة شاملة تطور من قدراتهم فى مجالات تخصصهم.

وكانت أعلنت جامعة باديا بمدينة أكتوبر الجديدة، عن نجاحها فى عقد سلسلة من اتفاقيات التعاون مع مجموعة من المستشفيات الحكومية والخاصة، بما فى ذلك مستشفيات قصر العيني، ومستشفى هيفن بالسادس من أكتوبر، ومستشفى جامعة النهضة ببنى سويف، وذلك فى إطار سعى الجامعة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة لطلابها فى كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية اللازمة لممارسة مهنتهم.

وتتيح هذه الشراكات لطلاب جامعة باديا فرصة التدريب فى بيئات طبية متطورة، تحت إشراف نخبة من الأطباء والأساتذة المتخصصين، ليتمكن طلاب جامعة باديا من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة فى التعامل مع الحالات المرضية المختلفة فى كل التخصصات.

وتعمل جامعة باديا حاليًا بالإضافة إلى الشراكات مع المستشفيات الخارجية، على إنشاء مستشفى تعليمى خاص بها داخل الحرم الجامعى لتوفير تجربة تعليمية شاملة للطلاب، كما تقدم جامعة باديا لطلابها المؤسسين تخفيض 20% على المصروفات الدراسية طوال فترة الدراسة وانتقالات مجانية حتى تخرجهم بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

جدير بالذكر، أن جامعة باديا تتميز بالعديد من المزايا التى تجعلها الخيار الأمثل لدراسة الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، من بينها البرامج الدراسية الحديثة والمواكبة لأحدث التطورات فى مجال العلوم الطبية، إلى جانب الاستعانة بنخبة من الأساتذة والخبراء فى المجال الطبى من مختلف كليات الطب فى مصر، بالإضافة إلى شراكتها الاستراتيجية مع جامعة تكساس للعلوم الطبية لتبادل وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وتنظيم مبادرات مشتركة للبحث العلمي، وتبادل الموارد الأكاديمية، وخلق فرص للتطوير المهنى المشترك.