شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة دور ثان.. الكنترول يجهز النتيجة استعدادا لاعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن كنترول الثانوية العامة يعمل على تجهيز نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى 2024، استعداداً لاعتمادها قريباً، موضحة أنه من المقرر أن تعلن خلال الساعات القادمة.

ينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى 2024، عقب اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تعمل كنترولات الثانوية العامة حاليا على إنهاء نتيجة امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى من حيث التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2024 قريباً.

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023,2024 للدورين الأول والثانى، ويعلن الخليج 365" نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى برقم الجلوس وتظهر للطالب نتيجته ودرجاته والنسبة المئوية الحاصلين عليها فى امتحان الدورين الأول والثانى.

وانتهت امتحانات الثانوية العامة 2024، الثلاثاء 3 سبتمبر الجاري حيث أدى الطلاب امتحان مواد الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وأكد مكتب التنسيق، أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2024 ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/ 9/ 2024 حتى يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024.

وأوضح مكتب التنسيق، أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة 100 ألف و561 طالبا بالشعبة العلمية و20 ألف 967 طالب بالشعبة الأدبية وبحد أدنى50 درجة وبنسبة مئوية 50%.

وأكد مكتب التنسيق، علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2024، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.