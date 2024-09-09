محافظة القاهرة تطلق حملة عينك أمانة للكشف على أمراض العيون مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظمت محافظة القاهرة بالتعاون مع أحد المراكز الطبية المتخصصة في علاج وجراحات العيون، حملة "عينك أمانة" للكشف المبكر بالمجان على أمراض العيون.

وقالت المحافظة في بيان، الاثنين، إن الحملة بدأت اليوم وتستمر حتى الأربعاء المقبل بديوان عام محافظة القاهرة.

وثمن إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، دور المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية لتنفيذ مخططاتها التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

يذكر أن الحملة ستقوم بالكشف المجاني على موظفى الديوان العام والأحياء مع صرف العلاج بالمجان، وعمل نظارات طبية بأسعار مخفضة، وإجراء عمليات جراحية وأشعة بتخفيضات للحالات التي تستدعي ذلك.