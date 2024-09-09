30 ألف لكل متوفي.. قرار عاجل من وزير الزراعة بشأن حادث العمال بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صرف مساعدات مالية عاجلة، لأهالي وأسر العمال الزراعيين، ضحايا حادث التصادم الذي وقع بمحافظة البحيرة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والذي راح ضحيته 7 عمال زراعيين وإصابة 5 آخرين.

ووجه وزير الزراعة، الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، والجمعية العامة للأراضي المستصلحة بصرف مبلغ إجمالي 30 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و 20 ألف جنيه لكل مصاب، كمساعدة مالية لهم.

وأعرب الوزير، عن أسفه لهذا الحادث الأليم وحزنه على ضحاياه شهداء العمل والإنتاج، والذين خرجوا باحثين عن قوت يومهم، لافتا إلى أنه يجرى حاليا، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بحث سبل مد مظلة الحماية الإجتماعية، للعمال الزراعيين، وأصحاب الحيازات الصغيرة، لتشملهم الحماية التأمينية والاجتماعية والصحية.

وتقدم "فاروق"، بخالص العزاء الى اسر المتوفين، سائلًا المولى عز وجل لهم الرحمة والمغفرة ولأسرهم وذويهم الصبر والسلوان، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث.

وكان 7 عمال زراعيين قد لقوا مصرعهم، بينما أصيب ٥ أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، أمس الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ربع نقل على متنها عدد من العمال الزراعيين، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وهم في طريقهم للعمل.