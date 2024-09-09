قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الجديدة لمدة 4 أيام- تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه في إطار خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لحل مشكلات انقطاع المياه بصورة جذرية في مدينة القاهرة الجديدة، ووفقا لإجراءات جهاز المدينة نحو تدعيم وتطوير منظومة المياه بالمدينة، سيتم تنفيذ (المرحلة الثانية) من روافع المياه ومحطة التنقية، وربطها على الخط الناقل للمياه بطاقة إضافية (500) ألف متر مكعب يوميا من المأخذ الرئيسي من المعادي وحتى محطة تنقية مياه القاهرة الجديدة.

وأكد البيان، أنه يترتب على ذلك قطع المياه عن المناطق التالية بالمدينة خلال فترة التنفيذ (الامتداد الشرقي بأكمله – الرحاب 2 – دار مصر القرنفل - اللوتس - المستثمرين الشمالية والجنوبية – النرجس - القطاع الثالث والرابع بمركزالمدينة – جاردينيا- المنطقة الصناعية – الأندلس " دار مصر- سكن مصر - جنة)، وذلك من الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق 14-9-2024 وحتى الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 17-9-2024.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز المدينة، مضيفا: سيتم استغلال وقت انقطاع المياه في تنفيذ جزء من خطة الإحلال والتجديد لبعض المحابس بالمناطق المتأثرة، وبالتالي نرجو من جميع السكان اتخاذ الإجراءات الاحتياطية، وفي حالة احتياج سيارة المياه العذبة للمناطق المتأثرة بالأعمال برجاء الاتصال على الخط الساخن (15100).

وتقدم جهاز المدينة باعتذار لقاطني المدينة عن قطع المياه خلال فترة التنفيذ، مؤكدا أن هذه الأعمال ستسهم في حل مشكلات المدينة لسنوات مقبلة.