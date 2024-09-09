اليوم.. دورة تدريبية مكثفة بجامعة القاهرة للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

تبدأ اليوم بجامعة القاهرة دورة تدريبية مكثفة لـ 50 إمامًا من مديرية أوقاف الجيزة في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، وتستمر على مدار 3 أيام.

وقال د. محمد سامى عبد الصادق، إن هذه الدورة تأتى في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للنهوض بالأئمة والواعظات في مختلف المجالات.

وأكد أن جامعة القاهرة حريصة على دعم التعاون المستمر مع وزارة الأوقاف لتأسيس خطاب ديني جديد، والتأهيل والتدريب النوعي للأئمة والواعظات وتنمية قدراتهم العلمية والتثقيفية في جميع المجالات، من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية المتتابعة، والاستعانة بخبرات وكفاءات جامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في جميع المجالات التي يتضمنها بروتوكول التعاون.

جدير بالذكر أن بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة القاهرة ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات يأتي في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع وتقديم الدعم العلمي والثقافي والتنموي لمختلف هيئات ومؤسسات الدولة، ويتضمن البروتوكول تدريب الأئمة والواعظات في اللغة العربية وآدابها، والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، ومهارات الإعلام وفنون الاتصال، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، ويسهم في التعرف عن قرب عن مدى الرؤية العصرية التي وصل إليها مستوى الأئمة والواعظات، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطي السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذي يتسلح به هؤلاء الأئمة والواعظات.