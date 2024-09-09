سلع وزيت وسولار.. الجيزة: تحرير 2252 قضية تموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق؛ لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين.

واطلع "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الإثنين، على تقرير مباحث التموين الخاص بنتائج عدد من الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 2252 قضية تموينية بإجمالى مضبوطات بلغت 125 طن سلع ومواد مواد غذائية و 27651 لتر زيت وسولار.

وشملت المضبوطات 1643 قضية بمجال المحال العامة لإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأعلى من السعر الرسمى.

وتضمنت المضبوطات 62 قضية بمجال الغش التجارى والتدليس شملت "سكر، سمن، زيت، ملبن، شوكولاتة، دقيق، سجائر، أرز، مكرونة، كبدة، رنجة، فسيخ، خضروات مجففة، مرقة دجاج، ألوان صناعية، حلوى، عسل أسود، أسمنت، ألوان صناعية، خل".

كما شملت المضبوطات 544 قضية بقطاع المخابز؛ للاستيلاء على دقيق بلدى مدعم ونخالة، وإنتاج خبز أقل من المواصفات، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وتمكنت الجهود، من ضبط 3 قضايا في مجال البدالين التموينيين للتجميع والاستيلاء على سكر تمويني وزيت طعام تمويني المدعم من قبل الدولة بإجمالي 5 طن و 200 كجم و 950 لتر.