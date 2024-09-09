ياسين منصور: "جامعة باديا" أكبر مشروع لشركة بالم هيلز بالشراكة مع الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال رجل الأعمال ياسين منصور إن مشروع جامعة "باديا" يعد من بين 38 مشروعًا أنشأتها شركة بالم هيلز على مدار السنوات، وهو أكبر مشروع من بينهم، في إطار شراكة مع الدولة المصرية.

وأضاف "منصور" خلال مؤتمر صحفي لافتتاح جامعة باديا، أن هذا المشروع سيكون نموذجًا يحتذى به للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لأنه يمثل مستقبل مصر. مؤكدًا:" لم نكن لنتمكن من افتتاح الجامعة دون جهود الدولة، التي أنجزت عددًا من المشروعات الحيوية، مثل تطوير الطرق التي تربط بين المحافظات".

وأوضح أنه تم إنشاء مدينة متكاملة، قائلًا: "عندما قررنا إنشائها، كان الهدف أن نبتكر شيئًا غير موجود في بلدنا، وكان من الضروري أن تكون مدينة مستدامة وذكية، وحددنا هدفًا واضحًا وهو تقليل تكاليف المعيشة لسكان هذه المدينة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%".

وتابع: استراتيجية بالم هيلز تقوم على كوننا مطورين عقاريين، لكن اليوم نتبع استراتيجية مختلفة، حيث نوسع نشاطنا ليشمل تطوير التعليم المدرسي، ولدينا خطة طموحة لافتتاح 10 مدارس في مصر، ونعمل على عدة محاور لتحقيق ذلك".

وأكمل: وتابع: "نسعى لتطوير القطاع السياحي، إذ نمتلك حاليًا 1000 غرفة فندقية ونطمح لمضاعفة هذا العدد إلى 4000 غرفة خلال السنوات المقبلة، ومصر دائمًا بحاجة إلى العملة الصعبة".

وكما أكمل: 60 إلى 70% من آثار العالم موجودة في بلادنا، ومن غير المنطقي أن يكون عدد السائحين في مصر 15 مليون فقط رغم كل ما تمتلكه من مقومات، ويوجد خطة لدى الحكومة بالوصول لـ50 مليون سائح".

واختتم: "نسعى أيضًا إلى تطوير قطاع الرياضة، حيث نمتلك نادي بالم هيلز، ومن المقرر افتتاح نادٍ جديد في القاهرة الجديدة الشهر المقبل، بالإضافة إلى نادٍ آخر في الساحل الشمالي، وهدفنا هو التركيز على الألعاب الفردية، لأنها ستسهم في رفع اسم مصر على الساحة الدولية".