شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يشيد بانتظام العملية التعليمية خلال زيارته لمدرسة النيل بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، زيارة تفقدية لـ مدرسة النيل الدولية فرع أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 في المدارس الدولية.

وحرص الوزير على استقبال الطلاب لدى دخولهم المدرسة، كما تفقد عددا من فصول رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والمعمل، وشارك طلاب المرحلة الابتدائية في طابور الصباح، وأجرى حوارا مع عدد منهم حول تحصيلهم الدراسي.

وأشاد الوزير محمد عبد اللطيف بانتظام العملية الدراسية في المدرسة، مؤكدا أن مدير المدرسة هو من يحدث الفارق في ضمان تقديم منظومة تعليمية متميزة داخل أي مدرسة.

كما وجه الوزير مديرة المدرسة باستقبال الطلاب لدى وصولهم والإشراف على مغادرتهم من المدرسة بنفسها.



مدرسة النيل الدولية فرع أكتوبر