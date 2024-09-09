شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على سوريا إلى 5 أشخاص و19 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 5 أشخاص على الأقل، وأصيب 19 آخرون، فى عدوان إسرائيلى جوى استهدف مساء أمس، عدة مواقع فى مصياف وريف حمص وسط سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأنّ الهجوم تسبب أيضًا فى أضرار مادية واسعة.

ووفقًا لمصدر عسكرى سورى، نفذ العدو الإسرائيلى عدوانًا جويًا من اتجاه شمال غرب لبنان، مستهدفًا مواقع عسكرية فى المنطقة الوسطى.

وأكد المصدر أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها، إلَّا أنّ الهجوم أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

من جهته، صرّح فيصل حيدر، مدير المشفى الوطنى فى مصياف، بأن سيارات الإسعاف مستمرة فى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتسبب العدوان أيضًا فى أضرار جسيمة على طريق مصياف وادى العيون، إلى جانب اندلاع حريق كبير تعمل فرق الإطفاء على السيطرة عليه.