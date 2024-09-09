اندلاع حريق داخل شقة بجوار مطعم في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل شقة سكنية بالوراق شمال الجيزة، اليوم الاثنين دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتقاع ألسنة اللهب من عقار بشارع الجيش.

دفع مدير إدارة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لقطاع إطفاء الشمال بالتنسيق مع مأمور المركز العميد محمد الجيار.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق الخامس لعقار مكون من 6 طوابق بجوار مطعم مأكولات شعبية، وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح.