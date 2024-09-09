"هناء" تطالب بخلع زوجها بعد عام ونصف.. "مبعرفش أنام من ريحة رجله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "هناء.ف"، 32 سنة، ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: "مبعرفش أنام من ريحته".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 1709 لسنة 2023، بإنها تعشق النظافة الشخصية، وكان شرط زواجها من أي شخص هو التزامه بنظافته الشخصية، لكن عندما تقدم لها "علاء. ق"، 30 سنة، مهندس، تمت الموافقة من قبل الأهل والزواج في غضون عدة أشهر دون معرفة طباعه.

تكمل الزوجة حديثها لـ"الخليج 365": بعد الزواج حاولت تعليمه أصول يسير عليها بالمنزل بالنسبة للنظافة، وكان يواعدني بتنفيذها لكنه لم يفعل، وكل خلافاتنا تحولت إلى شجار دائم بسبب عدم اهتمامه بنظافته الشخصية.

تشكو الزوجة زوجها: "وجدته يفعل عادة سيئة يومياً، وهى عدم "غسل قدمه"، وحينما طالبته بتغيير سلوكه والحفاظ على نظافته الشخصية، قام بضربي وبعدها ذهبت لمنزل أهلي".

تختتم: بعد محاولات فاشلة للطلاق، لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس بعد عام ونصف لرفع دعوى خلع للضرر، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.