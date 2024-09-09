حدث في منتصف الليل| بشرى بشأن أسعار البطاطس والطماطم.. والصحة تعلن موعد انتهاء أزمة الأنسولين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وزير الزراعة يزف بشرى بشأن أسعار البطاطس والطماطم الفترة المقبلة

عقب الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، على ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم في الأسواق، مشيرا إلى أن هناك ظروف مناخية أثرت على محصول الطماطم.

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متحدث الصحة: ضخ الأنسولين يتم بشكل يومي والأمور ستعود لطبيعتها خلال 3 أشهر

أوضح أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، كيف ساهمت مصر في تخفيف حدة الوضع الإنساني والصحي الذي يواجهه الشعب السوداني الشقيق

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وزيرة التنمية المحلية تبحث مع نقيب الأطباء البيطريين عددًا من الملفات المشتركة

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم مع الدكتور مجدى حسن، نقيب الأطباء البيطريين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

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القاهرة 34 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بدرجات الحرارة والظواهر الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب ليلا.

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شعبة الاستثمار العقاري تكشف أسباب ارتفاع أسعار العقارات

كشف محمد البستاني، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار العقارات بأرقام ومبالغ فلكية.

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نقيب الصحفيين: السوق الصحفي غير منتظم.. ونعمل على وضع ضوابط لها

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن السوق الصحفي الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية غير منتظم، مؤكدًا أن النقابة ستعمل على وضع ضوابط تنظم ألية عمله.

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بالأسماء.. الصحة تعلن ضخ كميات إضافية من الأدوية بينها الأنسولين وعلاجات الغدة

تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مؤشرات توافر الأدوية بالسوق المحلي، بعد قيام هيئة الدواء المصرية بتعزيز كميات إضافية من المستحضرات الدوائية، خلال شهر أغسطس وأول سبتمبر الجاري.

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بتخفيض 30%.. وزير التموين يفتتح معرض أهلا مدارس 2024 -(صور)

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، المعرض السلعي الدائم بتخفيضات تبدأ من 25 – 30 %، والذي يُعد الأول من نوعه تقيمه الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.

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