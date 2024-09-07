شعبة الخضروات والفاكهة تكشف موعد انخفاض الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الخضروات خلال الفترة الحالية.

وقال "النجيب" في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، إن درجات الحرارة المرتفعة واختلاف العروات الزراعية هي السبب في زيادة الأسعار.

وأوضح، أن هناك خفض في معدلات الانتاج وتراجع في إنتاج الطماطم والكوسة والبامية لأنها تضررت من ارتفاع الحرارة.

وأكد أن المحصول الذي يتم حصاده حاليًا هو ما تم زراعته في شهر 7 و8 والذي شهد فيهما ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة أثرت بصورة كبيرة على إنتاجية بعض المحاصيل.

وأكد أن هناك اكتفاء ذاتي من الفواكه والخضار في مصر، ولكن انخفاض المعروض كان السبب في ارتفاع الأسعار مع قلة المعروض من بعض المحاصيل.

وتابع: "مع دخول موسم الشتاء سوف نشهد زيادة في الإنتاجية وزيادة المعروض وبالتالي انخفاض الأسعار".