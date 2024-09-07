القومي لحقوق الإنسان: إخلاء سبيل 151 متهماً نتيجة مخرجات الحوار الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أشادت نهى طلعت عبدالقوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، بعد إخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسًا احتياطيًا، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت إن هناك دفعة أخرى سيتم إخلاء سبيها خلال الفترة المقبلة.

وتابعت: "مخرجات الحوار أتت بثمارها بصورة كبيرة ويتم العمل على تنفيذها"، كما أن جميع المقترحات يتم تحويلها للرئيس السيسي.

وأكملت: "يوجد حلقة وصل بين الأطراف للتوافق على تعديل مواد المرتبطة بالحبس الاحتياطي"، مؤكدة أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية سيتم التوافق على المواد المختلف عليها.

وأوضحت أن مصر تملك نحو 60 مليون شاب، ويمكن توجيه هذه الطاقة لتحقيق نهضة داخل المجتمع المصري، منوهة إلى أن السوشيال ميديا لها تأثير سلبي على تكوين وعي الشباب، لذا يجب توعيتهم وفتح آفاق لهم بشكل فعال.