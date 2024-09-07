القومي للمرأة يشارك في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

يشارك المجلس القومي للمرأة، في فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تأتي وفق رؤية القيادة السياسية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة للتنمية المستدامة نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل بالعاصمة الإدارية الجديدة وتستمر لمدة 100 يوم بمختلف محافظات.

وتأتى مشاركة المجلس القومي للمرأة، فى فعاليات المبادرة الرئاسية من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات على مدار ١٠٠يوم، حيث تم وضع خطة تنفيذية لهذه البرامج والأنشطة التوعوية والتدريبية والخدمات المتنوعة تشمل كافة الفئات العمرية وتغطي جميع محافظات الجمهورية وتشمل جوانب مختلفة من حياة المرأة والأسرة المصرية وذلك من خلال العمل على محوري التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتوعية.

ويتضمن محور التمكين الاقتصادي والاجتماعي برامج الشمول المالي وريادة الأعمال والتثقيف المالي والتدريبات الحرفية والمهنية لتطوير مهارات المرأة للدخول لسوق العمل وتدريبات وحملات توعية بالتمكين الإقتصادي وبالقضاء على العنف ضد المرأة في محطات الترام بمحافظة الإسكندرية.

فيما يتضمن محور التوعية المجتمعية والصحية حملات طرق الأبواب وجلسات الدوار للحد من الزيادة السكانية والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة ومبادرتى نورة ودوى بالإضافة إلى الوعي البيئي كمبادرات المشروعات الخضراء الذكية للتوعية بأهمية الاستدامة البيئي ومعسكرات تدريبية وورش عمل للقادة الدينيين القساوسة والأئمة ودورات تدريبية للقادة المحليين ودورات تدريبية لمقدمى خدمات الرعاية الصحية.