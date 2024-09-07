استدرجوه لتغيير دولارات وألقوه من السيارة.. حل لغز العثور على جثة سائق بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن في حل لغز العثور على جثة سائق مقتولاً بمنطقة النزهة، إذ تبين أن تشكيل عصابي استدرج المجني عليه بحجة تغيير دولارات وقاموا بسرقة سيارته وأمواله وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على جثة سائق - مقيم بمحافظة الجيزة بدائرة القسم.

بالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من والد المتوفى بتغيب نجله عقب الخروج للعمل بالسيارة قيادته، وباستدعاء أهليته تعرفوا عليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 6 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"، بمواجهتهم أقر أحدهم بتعرفه على المتوفى عبر موقع فيسبوك لدى علمه برغبته في تغيير مبلغ مالي "عملات أجنبية" والتواصل معه واستدراجه للتقابل معه عقب إيهامه برغبته في شراء العملات الأجنبية وفور وصوله للمكان المتفق عليه حضر باقي المتهمين مستقلين سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهم وقاموا بالاستيلاء على المبلغ المالى والسيارة من المتوفى واصطحابه برفقتهم وإلقائه من السيارة حال سيرها بمكان العثور، مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

وأضاف المتهم الرئيسي بقيامه بتحويل العملات الأجنبية من "شخصين – لأحدهما معلومات جنائية" تم ضبطهما"، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

كما تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة والسيارة المستولى عليها من المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.