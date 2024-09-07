مصرع شخص وإصابة 5 في تصادم سيارتين وسقوط كونتينر بالطريق الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون في تصادم سيارتين وسقوط كونتينر، بالطريق الأوسطي بالقرب من كورنيش المعادي، تجاه البدرشين، اليوم السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أعلى الطريق الأوسطي بالقرب من كورنيش المعادي، تجاه البدرشين.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارتين على الطريق السريع، وسقوط كونتير وإنقلاب إحداهما على الطريق، مما أسفر عن سقوط حالة وفاة و5 مصابين.

ودفعت أجهزة الأمن بسيارات الإغاثة والأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها.