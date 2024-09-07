شكرا لقرائتكم خبر عن الجامع الأزهر يعلن انطلاق اختبار العقيدة بالبرنامج العلمي النوعي الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق الإثنين المقبل 9 سبتمبر 2024 م، أولى اختبارات البرنامج العلمي النوعي للوافدين في تخصص العقيدة، وهي المبادرة التعليمية التي أطلقها شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، والتي تم تدشينها في يوليو الماضي، وشهدت حضور آلاف الطلاب الوافدين من مختلف الدول، في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز العلم الشرعي وتوسيع نطاقه ليشمل أكبر عدد ممكن من الطلاب حول العالم.

وذكر د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أنه تم تصميم البرنامج العلمي النوعي لتلبية احتياجات الطلاب الوافدين وتوفير بيئة تعليمية متميزة، ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الأزهر الشريف لدعم التعليم في العالم الإسلامي وتعزيز القيم العلمية والدينية، لافتًا إلى أن البرنامج يتضمن مواد دراسية متنوعة في العلوم الشرعية واللغة العربية، مما يساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم الأكاديمية والشخصية.

من جانبه أوضح د. هاني عودة مدير الجامع الأزهر، أن هذه المبادرة تعتبر خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الثقافي والعلمي لبناء شخصية الطلاب الوافدين، كما تسهم في بناء جسور التواصل بين الثقافات المختلفة، مما يعكس دور الأزهر كمؤسسة رائدة في مجال التعليم الإسلامي.

وأضاف د. عودة أن هذا البرنامج يهدف إلى خلق جيل من الطلاب الوافدين القادرين على الإسهام في مجتمعاتهم من خلال التعليم الجيد والمستدام، وأن الأزهر يفتح أبوابه لجميع الطلاب الراغبين في طلب العلم الشرعي من منهله الأصيل، لتستمر مسيرة الأزهر الشريف في تقديم التعليم الجيد والدعم للطلاب الوافدين، مما يعزز من مكانته كمركز علمي وديني عالمي.

ومع انطلاق هذه الاختبارات، يتطلع الطلاب الوافدون إلى تحقيق نتائج متميزة تعكس مجهوداتهم وحرصهم على الاستفادة من هذه الفرصة التعليمية الفريدة.

جدير بالذكر أن الدراسة في المستوى الأول من البرنامج العلمي النوعي للوافدين - تخصص العقيدة- استمرت لمدة شهرين بواقع ٥٠ ساعة، وستعقد الاختبارات التحريرية بكلية أصول الدين بالقاهرة، بقاعة فضيلة الإمام عبد الحليم محمود من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 7 مساءً.

يأتي ذلك برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات د .محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف د. عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية، ود. مصطفى شيشي مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف..