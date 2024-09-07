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وزارة الصحة تحدد إجراءات طلب تغيير التاريخ الهجرى إلى الميلادى

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 07 سبتمبر 2024 06:31 م

حددت وزارة الصحة إجراءت طلب تغيير التاريخ الهجرى إلى الميلادى، وذلك وفق المستندات المطلوبة: 

- أصل الخطاب من الأحوال المدنية بالعباسية بالتاريخ المطلوب تغيره من هجرى إلى ميلادى. 

 

شروط الحصول على الخدمة: 

∙ إحضار المستندات المطلوبة 

∙ أن يحضر الشخص طالب الخدمة بنفسه أو أحد أقارب الدرجة الأولى أو مفوض من السفارة إلى إدارة التراخيص الطبية 

∙ مصاريف الخدمة 40 جنيها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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