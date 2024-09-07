شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحدد إجراءات طلب تغيير التاريخ الهجرى إلى الميلادى والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة الصحة إجراءت طلب تغيير التاريخ الهجرى إلى الميلادى، وذلك وفق المستندات المطلوبة:

- أصل الخطاب من الأحوال المدنية بالعباسية بالتاريخ المطلوب تغيره من هجرى إلى ميلادى.

شروط الحصول على الخدمة:

∙ إحضار المستندات المطلوبة

∙ أن يحضر الشخص طالب الخدمة بنفسه أو أحد أقارب الدرجة الأولى أو مفوض من السفارة إلى إدارة التراخيص الطبية

∙ مصاريف الخدمة 40 جنيها.