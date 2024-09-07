أخبار مصر.. وزير التموين يطمئن المواطنين: لا يوجد حذف أفراد من البطاقات

عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، لقاءً مع مديرى المدارس على مستوى محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وأسوان، وقنا، والأقصر)؛ بإجمالي عدد ١٨٠٠ مدير مدرسة بواقع ٢٠٠ مدير مدرسة من كل محافظة، وذلك في إطار سلسلة لقاءات تستمر على مدار عدة أيام، لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، في ضوء تنفيذ الخطة التى قامت الوزارة بإعدادها، ومناقشة الحلول الممكنة لأى مشكلات طارئة وكيفية مواجهتها.

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم السبت ، عن خالص تعازيها لجمهورية كينيا الشقيقة في وفاة سبعة عشر تلميذًا في أكاديمية هيلسايد إنداراشا في مقاطعة نييري إثر اندلاع حريق في مسكن في المدرسة. مصر تعرب عن خالص تعازيها لكينيا في وفاة 17 تلميذا إثر اندلاع حريق بمدرسة