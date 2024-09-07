شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير التموين يطمئن المواطنين: لا يوجد حذف أفراد من البطاقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد وزير التموين بعدم حذف أفراد من بطاقات التموين.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى مد اليوم الدراسى بمدارس الفترة المسائية إلى الساعة 7:30 مساءً
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بمد اليوم الدراسي في المدارس المطبق بها نظام الفترة المسائية إلى الساعة 7:30 مساءً خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات وخطوات زيادة حجم الإنتاج من المنتجات البترولية، وكذا ما يتعلق بإتاحة المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، بهدف توفير المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتباراً من يوليو 2024، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا يوجد حذف أفراد من بطاقات التموين قائلا: "أى تغيير فى المنظومة ستكون للأفضل لصالح المواطن ولا يوجد حذف من البطاقات، وفيما يتعلق بتحرير وزارة الكهرباء محاضر لما يقرب من 300 ألف شخص لسرقة التيار الكهربائى، أوضح الوزير أن إلغاء البطاقات أو الحذف سيكون فى حالة وجود حكم قصائى نهائى على الشخص يؤكد سرقته للكهرباء، ولكن ما يحدث قد يكون تعليق الخدمة مؤقتا وليس الحذف، كما يتاح للمواطن التظلم حال إثبات عدم مخالفته وذلك فى إطار الحرص على توصيل الدعم إلى مستحقيه.
عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، لقاءً مع مديرى المدارس على مستوى محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وأسوان، وقنا، والأقصر)؛ بإجمالي عدد ١٨٠٠ مدير مدرسة بواقع ٢٠٠ مدير مدرسة من كل محافظة، وذلك في إطار سلسلة لقاءات تستمر على مدار عدة أيام، لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، في ضوء تنفيذ الخطة التى قامت الوزارة بإعدادها، ومناقشة الحلول الممكنة لأى مشكلات طارئة وكيفية مواجهتها.
أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم السبت ، عن خالص تعازيها لجمهورية كينيا الشقيقة في وفاة سبعة عشر تلميذًا في أكاديمية هيلسايد إنداراشا في مقاطعة نييري إثر اندلاع حريق في مسكن في المدرسة.
تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني الذي رحل عن عالمنا اليوم؛ والذي أثرى الفن بأعماله والتي ساهمت في تشكيل وجدان أجيال كامله.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء التشغيل التجريبي لحملة توصيل الدواء لمنازل المرضى بالمجان، وذلك في ضوء المقترح الخاص بإنشاء وتطوير منظومة ميكنة الدواء، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 109.2 مليون راكب سنويا بحلول عام 2030 مقابل 66.2 مليون راكب سنويا خلال العام المالي المنقضي في 30 يونيو 2024.
يستمر مكتب التنسيق للقبول بالجامعات فى إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية" عام 2024، لتسجيل الرغبات، ومن المقرر أن يستمر إتاحة التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024.
هيئة الكتاب تبدأ استقبال طلبات الاشتراك فى معرض القاهرة الـ56
تبدأ الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بدءا من اليوم السبت، استقبال طلبات الاشتراك من الناشرين المصريين والعرب الراغبين فى المشاركة بالدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، وعلى من يرغب في الاشتراك مراجعة حسابه على منصة المعرض، ومن ليس له حساب على منصة المعرض يجب عليه الإسراع بالتسجيل الآن وحتى انتهاء فترة فتح باب الاشتراك للمعرض.
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فى الجزائر، اليوم السبت أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وصلت إلى 13.11%، حسبما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.
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