شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وصلت إلى 13.11% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فى الجزائر، اليوم السبت أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وصلت إلى 13.11%، حسبما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.

يستمر توافد الناخبين الجزائريين على مراكز الاقتراع بمختلف ولايات الجزائر، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى انطلقت بالداخل صباح اليوم السبت، وتتواصل المشاركة حتى الثامنة مساءً اليوم بتوقيت الجزائر.

وقد أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفى، أن نسبة المشاركة الأولية فى التصويت عبر مراكز الاقتراع في مختلف ولايات الوطن بلغت 4.56 %؛ فيما بلغت نسبة التصويت في مراكز الاقتراع بالخارج 14.50%.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية بالجزائر كل من المترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، و مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض في الجزائر ) يوسف أوشيش، الذى يبلغ من العمر 41 عاما، ويعد أصغر مرشح في تاريخ الانتخابات الرئاسية بالجزائر.

وتعد هذه الانتخابات السابعة في تاريخ الجزائر، منذ دخولها عهد التعددية السياسية عام 1989، ومنذ أول انتخابات رئاسية جرت في عهد التعددية السياسية في عام 1995، وهي الثانية بعد الحراك الشعبي الذى اندلع في فبراير2019، وأول انتخابات رئاسية تجرى في ظل الدستور الجديد، الذي صدر في نوفمبر 2020، و كرس سلطة الانتخابات هيئة دستورية مستقلة في قرارها وسلطتها المادية؛ حيث تجرى هذه الانتخابات تحت إشراف السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات.