حدث في 8 ساعات| آليات سد العجز في أعداد المعلمين.. ورصد 80 بازارًا يمارسون أنشطتهم بدون ترخيص



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، التموين تستعد لحذف غير المستحقين من البطاقات بمحددات جديدة، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وخطوات زيادة الإنتاج.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وزير التعليم يكشف آليات سد العجز في أعداد المعلمين

استعرض محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقائه مع مديري المدارس على مستوى محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وأسوان، وقنا، والأقصر)، الحلول التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة لتحقيق الانضباط في العملية التعليمية.

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مصادر: التموين تستعد لحذف غير المستحقين من البطاقات بمحددات جديدة (كهرباء وسيارة)

كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة محددات الدعم تعمل على قدم وساق خلال الفترة الحالية من أجل الانتهاء من الضوابط الجديدة لمحددات الدعم تمهيدًا لبدء التطبيق خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين على أقصى تقدير.

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رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وخطوات زيادة الإنتاج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة إجراءات وخطوات زيادة حجم الإنتاج من المنتجات البترولية، وما يتعلق بإتاحة المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، بهدف توفير المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة.

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50 جنيها مقابل الانتظار على الأرصفة.. ننشر لائحة غرامات مترو الأنفاق

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن لائحة الغرامات بالشركة لتعريف الركاب بالتعليمات عند استخدامهم خطوط المترو.

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فيديو.. وزير الدفاع يكرم قادة بالقوات المسلحة ويمنحهم وسام الجمهورية من الطبقة الثانية

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتبارًا من يوليو 2024، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.

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السياحة: رصد 80 بازارًا يمارسون أنشطتهم بدون ترخيص (تفاصيل)

دفعت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، بعدة لجان للتفتيش والمرور خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال الإدارة العامة للسلع والعاديات، على عدد من هذه البازارات والكيانات الموجودة بمنطقتي خان الخليلي وشارع المعز.

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القوات المسلحة تنظم اليوم العلمي لتخصص العلاج الطبيعي في إصابة الملاعب

نظمت القوات المسلحة، اليوم العلمي للطب الطبيعي بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، تحت عنوان: "رؤية جديدة للعلاج الطبيعي في إصابات الملاعب"، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين بمجال العلاج الطبيعي بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.

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محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير طريق المريوطية

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال التطوير وصيانة الطرق بأحياء جنوب الجيزة والهرم ومراكز أبو النمرس والبدرشين.

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حالات الخصم من العداد مسبق الدفع.. تصل لـ 375 جنيهًا

كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بعض المعلومات المهمة التي تستوجب التوضيح للمواطنين خاصة من مستخدمي العدادات مسبقة الدفع "أبو كارت" منعا لحدوث أي لغط خلال الفترة الحالية مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء التي بدأت منذ الشهر الماضي.

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