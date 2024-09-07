الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية والعظمى على القاهرة 33 درجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية بشكل كبير في معظم المحافظات، مع انخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار.

وأوضحت غانم خلال مداخلة هاتفية عبر الفضائية الأولى المصرية، أن تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى القادم من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، مع وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة في المناطق الساحلية الشمالية وتعمل على حجب أشعة الشمس مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأضافت أن نسب الرطوبة لا تزال موجودة في الجو رغم انخفاضها بشكل طفيف، لافتة إلى ان اليوم تسود أجواء حارة رطبة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة على المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أن العظمى تصل 33 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مع وجود نشاط في الرياح خلال فترة الليل يعمل على تلطيف الأجواء.