حالات الخصم من العداد مسبق الدفع.. تصل لـ 375 جنيهًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بعض المعلومات المهمة التي تستوجب التوضيح للمواطنين خاصة من مستخدمي العدادات مسبقة الدفع "أبو كارت" منعا لحدوث أي لغط خلال الفترة الحالية مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء التي بدأت منذ الشهر الماضي.

وقال المصدر، في تصريحات إلى الخليج 365، إنه يوجد ما يسمى فرق إعادة المحاسبة داخل العداد مسبق الدفع للنشاط المنزلي عند تجاوز الحد الأول وهو الوصول إلى 101 كيلو حيث يتم خصم 22 جنيهًا من العداد، مضيفًا: لو مفيش رصيد يكفي بيكون مديونية بالسالب داخل العداد في شاشة 15 كدين مستحق.

وتابع المصدر: عند تجاوز الحد الثاني وهو الوصول إلى 651 كيلو يتم خصم مبلغ 357.5 جنيه من داخل العداد ولو مفيش رصيد يكفي بيكون مديونية بالسالب داخل العداد في شاشة 15 كدين مستحق.

وأشار إلى أنه في حالة تجاوز الحد الثالث عند 1001 كيلو يتم خصم مبلغ 130 جنيهًا من داخل العداد، وفي حالة عدم وجود رصيد كافٍ تكون المديونية بالسالب داخل العداد في شاشة 15 كدين مستحق.

وأكد المصدر، أنه فيما يتعلق بحساب فرق إعادة المحاسبة عن النشاط التجاري، فإن الحد الأول عند 101 كيلو يساوي 83 جنيهًا، والحد الثاني عند 201 كيلو يساوي 130 جنيهًا، بينما الحد الثالث عند 1001 كيلو يساوي 102 جنيه.