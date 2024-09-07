وظائف البوسنة والهرسك.. وزير العمل لـ "المتقدمين": احذروا الصفحات والشركات الوهمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تفقد محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، اختبارات نظرية لشباب تقدموا بأوراقهم لشغل فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة منذ أسبوعين للعمل في مهن تخص قطاع البناء والتشييد في البوسنة والهرسك.

وخلال لقاء "جبران"، مع الشباب بمقر الاختبارات بمدينة نصر، وجههم بأن يكونوا سفراء لبلادهم في الإخلاص والإتقان في العمل.

وأوضح وزير العمل، أن ما تقوم به الوزارة من اختبارات ما قبل السفر هدفه توفير عمالة ماهرة على المهن المطلوبة لسوق العمل الخارجي؛ للحفاظ على استدامة واستقرار العامل.

وأكد "الوزير"، خلال حديثه مع الشباب، أن وزارة العمل بابها مفتوح للجميع، وستستمر في توفير فرص العمل اللائقة للشباب، وذلك يحدث دون شركات وسيطة، أو مقابل مادي.

ودعا محمد جبران، الشباب إلى عدم الانسياق وراء الرسائل أو الصفحات أو الشركات الوهمية، وأنه على الجميع أن التوجه إلى مقر الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات؛ للتأكد من فرص العمل أو الخدمات التي تعلن عنها الوزارة.

وكانت الإدارة العامة للتشغيل، قد بدأت اليوم السبت، بمقرها بمدينة نصر، بمشاركة مندوبين من دولة البوسنة والهرسك، في عمليات الاختبارات النظرية للشباب الذي تقدم منذ أيام على الفرص التي أعلنت عنها الوزارة بالتنسيق مع الجانب المسؤول في البوسنة والهرسك، وذلك على مهن: مهندس مدني، وعمال بناء، ونجار، ومبيض محارة، ونقاش، وحداد مسلح،ومبلط، ومثبت واجهات.