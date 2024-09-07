محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير طريق المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال التطوير وصيانة الطرق بأحياء جنوب الجيزة والهرم ومراكز أبو النمرس والبدرشين.

وشملت جولة "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، السبت، متابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الطريق بمحيط سوق السمك الحضاري وموقف المنيب.

وتابع محافظ الجيزة، نسب تنفيذ مشروع تحسين الهوية البصرية للطريق الدائري، وطلاء العقارات بالقطاعات المتبقية بمسار المنطقة الأثرية والمتحف المصري.

كما تابع أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق المريوطية نطاق الهرم وأبو النمرس والبدرشين والتي تشهد أعمال تجريد ودهان وتشجير على جانبي الطريق، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال طلاء وترميم الأرصفة والأسوار وأعمدة الإنارة ورفع ناتج أعمال التطوير أولًا بأول، وتوفير مصادر المياه الدائمة لأعمال اللاندسكيب والزراعات لتسهيل عملية الري.

ووجه المهندس عادل النجار، رئيس مركز ومدينة البدرشين، بالمرور الدوري على الخدمات بطريق سقارة السياحي؛ للتأكد من حالة الطريق والتحسين الدائم لحركة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لخدمة الوفود السياحية المترددة على منطقة أهرامات سقارة.