القوات المسلحة تنظم اليوم العلمي لتخصص العلاج الطبيعي في إصابة الملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة، اليوم العلمي للطب الطبيعي بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، تحت عنوان: "رؤية جديدة للعلاج الطبيعي في إصابات الملاعب"، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين بمجال العلاج الطبيعي بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء طبيب رضا الهميمي، مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، أكد فيها أن اليوم العلمي للعلاج الطبيعي يمثل فرصة لتبادل الخبرات ومتابعة التطور المتلاحق في علوم العلاج الطبيعي في إصابات الملاعب لتحقيق خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

كما ألقى الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة، على تنظيم اليوم العلمي للعلاج الطبيعي في إصابة الملاعب بما يحقق الاستفادة من الخبرات الطبية والأهداف المرجوة لدعم منظومة العلاج الطبيعي في مصر.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من المحاضرات العلمية تناولت مناقشة أحدث الطرق العلاجية والتشخيصية لمواكبة ما وصلت إليه المعايير العالمية في مجال العلاج الطبيعي في إصابات الملاعب، بالإضافة إلى التعرف على مصنع الأطراف الصناعية داخل المركز والذي يضم خطوط إنتاج متطورة تضاهي كبرى الصروح الطبية العالمية المماثلة.