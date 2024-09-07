28 سبتمبر.. الحكم على مذيع الزمالك في قضية سب الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنح العجوزة، اليوم السبت، محاكمة المذيع أحمد جمال، والشيخ الرضواني، مالك قناة البصيرة الفضائية، على خلفية اتهامهما بسبّ وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ونشر أخبار كاذبة بشأنه، لجلسة 28 سبتمبر؛ للحكم.

كان المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، تقدم ببلاغ إلى مديرية أمن الجيزة، وكيلا عن محمود الخطيب، وأبلغ شفاهة بتضرر موكله من أحمد جمال عبد الشافي مقدم برنامج زملكاوي، والمذاع حلقاته على الصفحة المسماة zamalek Tv على موقع اليوتيوب لنشره حلقات من البرنامج بالصفحة، وتتضمن عبارات سب وقذف وتشهير بموكله، وكذا تضرر موكله من مرتضى أحمد محمد منصور، بصفته رئيس القناة سابقًا.

وأفاد مُقدم البلاغ بتضرر موكله، محمود الخطيب، أيضًا من المدعو محمد عبد الرازق الرضواني، مستخدم الصفحة المسماة قناة البصيرة الفضائية على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك واليوتيوب، من نشر فيديوهات تتضمن عبارات سبّ وقذف وتشهير واساءة بموكله، ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة.