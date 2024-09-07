تغريم مرتضى منصور في قضايا الخطيب والعتال وممدوح عباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح العجوزة بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، 3 آلاف جنيه في وقائع سب وقذف محمود الخطيب وممدوح عباس ووليد العطار وهشام نصر وهاني العتال وهشام حطب.

وفي وقت سابق، قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، والتي تطالب رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه، بسبب شطبه من عضوية نادي الزمالك للاطلاع.

وكانت محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 - بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك) وتسبب في إزالة عضويته من رئاسة الزمالك.