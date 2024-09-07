"تبديل عُملات مزورة".. حيلة عصابة للنصب على مواطنين بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي بالفيوم تخصص نشاطهم الإجرامي في تقليد وترويج العملات المالية؛ للنصب والاحتيال على المواطنين.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم أفادت قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بتقليد وترويج العملات المالية "المحلية - الأجنبية" للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي تغيير العملات الأجنبية للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" مقلدة – كمية من الأدوات والأوراق والأجهزة المستخدمة في نشاطهم الإجرامي.

بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم واقعة بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم حصلوا خلالها من أحد الأشخاص على مبلغ مالي عملة "أجنبية" لتغييرها لعملة "محلية" تم ضبطه، و بمواجهته أقر بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.