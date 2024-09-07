"خلص على زميله في نص الشارع".. جريمة بشعة تحت عجلات ميكروباص بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

دهس سائق ميكروباص زميله ليودي بحياته تحت عجلات سيارته بالعجوزة، اليوم السبت.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بشارع المعلمين.

تحريات المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث العجوزة بينت أن مشادة كلامية نشبت بين سائق ميكروباص وآخر يعمل لدى شركة توصيل "أوبر" تطورت إلى مشاجرة.

خلاف السائقين شهد تطورًا خطيرًا، سائق الأجرة دهس الثاني ويدعى "حمدي.إ." 46 سنة، فأرداه قتيلا في الحال ليتحفظ المارة عليه وتسليمه للشرطة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة، و اصطحبت المتهم للقسم.