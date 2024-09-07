شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن خالص تعازيها لكينيا في وفاة 17 تلميذا إثر اندلاع حريق بمدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم السبت ، عن خالص تعازيها لجمهورية كينيا الشقيقة في وفاة سبعة عشر تلميذًا في أكاديمية هيلسايد إنداراشا في مقاطعة نييري إثر اندلاع حريق في مسكن في المدرسة.

وتقدمت مصر، حكومةً وشعباً، بصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية كينيا الشقيقة ولأسر الضحايا، في هذا الحادث المأساوي.

وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع الأشقاء في كينيا في هذا الظرف الدقيق.