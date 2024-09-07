شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى المنيرة الغربية يعقد لقاءً بالمواطنين لسماع شكواهم ومطالبهم والان مع تفاصيل الخبر

نظم حي المنيرة الغربية لقاءً مع المواطنين، للاستماع إلى شكواهم والسعي نحو حلها، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعقد لقاءات أسبوعية مع المواطنين لبحث احتياجاتهم والاستماع لشكاواهم وتلبية متطلباتهم.

وخلال اللقاء، استمع رمضان عبد البارى رئيس الحي، إلى شكاوى المواطنين وناقش مع الجهات المعنية سبل حلها وسرعة البت فى عدد من الطلبات، والتى شملت عرض أحد العقارات على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرار صيانة لمواسير الصرف الصحى لتضرر السكان من قاطنى العقار.

وشملت المطالب طلب استرداد أحد المخالفين لبعض مصادرات الإشغالات الخاصة بمحل تابع له، وحالة أخرى لإصلاح تلفيات أحدثها أحد المواطنين بعامود إنارة بعد سداد الرسوم المستحقة.

وشهد اللقاء، مناقش طلب أحد المواطنين لاستئجار ساحة انتظار والتوجيه بسرعة بحث الطلب من قبل إدارة الساحات والمواقف بالحى وبحث جدوى تأجير الساحة.